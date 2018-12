Er magefettet av den farlige typen?

De færreste liker en valk eller to, men det som vekker bekymring hos helseeksperterne er ikke først og fremst det synlige magefettet, men det fettet som skjuler seg mellom innvollene – som er en tikkende helsebombe. Derfor har leger og eksperter de siste årene begynt å fokusere mye mer på fettets plassering på kroppen enn på selve mengden fett. Når fett hoper seg opp i bukhulen mellom innvollene og rundt organene, skyldes det en usunn og inaktiv livsstil, og dette fettvevet er svært helsefarlig. Fettet utskiller nemlig mange skadelige signalstoffer, cytokiner, som via de store blodårene i bukhulen velter ut og rundt i hele organismen. Her fører de til økt risiko for insulinresistens, som er forstadiet til diabetes og en lang rekke andre helsetrusler. Nettopp derfor er det helt avgjørende at eventuelt bukhulefett blir oppdaget, slik at du kan bli kvitt det.

Tar du godt vare på beinmassen?

De færreste av oss tenker over det, men knoklene er faktisk en levende del av organismen som hver dag sørger for å holde skjelettet ved like. Men denne gjenoppbyggingen avhenger i høy grad av hvordan du trener og spiser. Fra du er 30 år mister du nemlig gradvis beinmasse, men du kan faktisk gjøre mye selv for å vedlikeholde knoklene og dermed sørge for at skjelettet kan bære deg gjennom livet. En aktiv livsstil, stabil vekt og mat som er rik på kalsium og D-vitamin kan hjelpe deg med å unngå å bli rammet av beinskjørhet etter overgangsalderen.