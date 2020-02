Hva skjer i kroppen etter overgangsalderen?

Man sier at overgangsalderen er over et år etter din siste menstruasjon. Når du kommer så langt, skjer det en rekke forandringer i kroppen.

• Det er ikke flere egg igjen i eggstokkene, og du kan ikke lenger gravid.

• Eggstokkene har sluttet å produsere hormonene østrogen og progesteron. Kroppen danner fortsatt litt av begge hormoner, men det foregår nå bare i fettvevet og binyrebarken.

• Bortsett fra de manglende blødningene påvirkes ikke kroppen noe særlig av at progesteron-nivået er vesentlig lavere. Derimot har det en lang rekke konsekvenser at produksjonen av østrogen synker til et lavt nivå.

Konsekvenser av et lavere østrogennivå

Lavere risiko for jernmangel. Det skyldes at blødningene har stoppet, og at du dermed ikke har det månedlige blodtapet lengre. 40 prosent av kvinner i fruktbar alder lider av jernmangel.

Økt risiko for beinskjørhet. Skjelettet blir vedlikeholdt av østrogen. Du begynner langsomt å miste beinmasse fra midten av 30-årene, og når mensen opphører og nivået av østrogen stuper, går det hardt ut over knoklene. De første 10 årene etter overgangsalderen, mister du 10-15 prosent av den eksisterende beinmassen.



Jo tidligere du kommer i overgangsalderen, desto større er risikoen for beinskjørhet og dermed for at du brekker noen bein

Dette kan du gjøre selv for å forebygge beinskjørhet i overgangsalderen:



Ta gjerne et tilskudd av både kalsium og D-vitamin for å motvirke risikoen.

En studie fra Aarhus Universitet viser at kvinner som drikker et ekstrakt av fermentert rødkløver, har lavere risiko for avkalking av skjelettet.

Vektbærende trening som løping og rask gange utsetter skjelettet for støt, og bidrar til å bevare beinmassen.

Få i deg matvarer med masse kalsium, for eksempel melk, ost, fisk, mandler, grønne grønnsaker som spinat og grønnkål. Velger du fet fisk, får du både kalsium og D-vitamin. D-vitamin hjelper kroppen å ta opp kalsium.

Unngå røyking.

Økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Østrogen gir kvinner en viss beskyttelse mot bl.a. høyt blodtrykk, åreforkalkning og blodpropper. Det er det slutt på når vi kommer i overgangsalderen, blant annet fordi vi ikke lenger har et høyt østrogen-nivå til å øke det gode kolesterolet. Dermed stiger andelen av det dårlige kolesterolet, LDL.

Når vi er rundt 65 år, er risikoen for hjerte- og karsykdommer like høy som den er for menn.