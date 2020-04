Fem hverdagsvaner skuldrene dine kommer til å elske

2. Juster pult og stol

Når du sitter, må du justere pulten, stolen og pc-en slik at de passer både til hverandre og til deg. Sørg for at du ikke behøver å heise opp skuldrene, og at de henger avslappet ned når du jobber.

Dessuten skal du kunne hvile underarmene på bordplata når du bruker tastaturet. Ellers er det bare å prøve seg fram, for det finnes ikke én riktig sittestilling