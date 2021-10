Derfor: Stramme brystmuskler kan gi en sammensunken holdning, fordi skuldrene trekkes ned og gir en krum rygg. Ved å avspenne musklene retter du ut ryggen.

Slik gjør du det: Still deg med fronten mot for eksempel en vegg eller en dørkarm. Sett venstre hånd på karmen, med armen nesten strak. Bøy fram høyre bein, slik at vekta flyttes fram og du kjenner et strekk i brystmuskelen på venstre side. Snu eventuelt hodet og overkroppen, slik at du får strukket skikkelig godt. Bytt side.