Lær deg å kjenne metthetsfølelsen

Spis når du er sulten og stopp når du er mett. Det høres enkelt ut, men kan volde mange problemer. Du vet kanskje godt når kroppen har fått nok mat, men fortsetter likevel å stappe i deg. Eller du kan glemme å spise, slik at kroppen får for lite næring. Resultatet er langt på vei det samme: Kroppen blir overbelastet.

– Matens oppgave er å vedlikeholde kroppens vanlige funksjoner. Den klapper ganske enkelt sammen hvis den ikke får riktige mengder med variert mat, sier Jens M. Bruun, som er professor i ernæring.

Tilpass mengden etter behovet

Du gambler altså med helsa og velværet når du klusser med spisemønsteret. Det er nemlig fra maten kroppen henter sine livsnødvendige vitaminer og næringsstoffer. Hvis den mangler en bestanddel, får det en negativ konsekvens et eller annet sted i systemet. Får den for eksempel for lite protein, går det ut over vedlikeholdet av muskler, mens C-vitaminmangel kan gi skjørbuk, og så videre. Mengden er også viktig.

– Du må balansere inntaket slik at det tilsvarer kravene som stilles til kroppen din. Det er for eksempel forskjell på om du har en fysisk krevende jobb eller om du sitter på et kontor, sier Jens M. Bruun. Hvor mye bensin du fyller på bilen, må stemme overens med hvor langt du skal kjøre.

Det sier seg selv at det blir et misforhold mellom tilført og forbrukt energi hvis du fyller for lite eller for mye på tanken.

– Hvis du spiser mat med for lite energi, vil kroppen så å si begynne å spise seg selv. Da forbrenner den muskelvev som du helst vil beholde, advarer professoren. Overspising skaper også problemer.

– Får du for mye energi, klarer ikke kroppens maskineri – det vil si fordøyelses- og mage- og tarmsystemet – å følge med. Når lagrene er fulle, lagres overskuddet som fett. Det øker risikoen for flere sykdommer.

Lenger ned kan du lese hvordan det påvirker kroppen når du spiser henholdsvis for mye eller for lite - og få gode råd til å finne riktig balanse.