1. Er det lurt å spise mellom måltidene - og hvorfor?

Det er ingen naturlov at du må spise mellommåltider. Men de ernæringsmæssige fordelene står nærmest i kø, og vi tør å si at de aller fleste vil ha nytte av ett eller flere sunne mellommåltider per dag. Et mellommåltid på riktig tidspunkt er en effektiv brobygger mellom to hovedmåltider. Det sikrer at du holder energinivået oppe og demper søtsuget. Er du ofte skrubbsulten til lunsj og har lett for å spise så mye at du føler deg stappmett og slapp etter måltidet, er litt mat mellom frokost og lunsj gull verdt. Det samme gjelder hvis du har vanskelig for å holde deg unna usunne ting utpå ettermiddagen eller ofte ender med å spise en svær porsjon middag som tapper deg for energi.

Jo flere måltider du fordeler dagens næringsstoffer på, desto lettere er det å spise sunt og variert. Til mellommåltidene er det for eksempel viktig å spise frukt og nøtter, som det ikke er like lett å flette inn i de tre hovedmåltidene. Hvis du skal trene etter arbeidstid, gir et sunt mellommåltid om ettermiddagen drivstoff både til selve treningsøkta og til restitusjonsprosessen etterpå.