Visualiseringsmeditasjon

Spesielt blant idrettsutøvere er det populært å meditere ved å visualisere. De forestiller seg sannsynligvis hvordan de tar neste viktige seier. Men du behøver ikke å trene til Oslo maraton eller Birken for å ha glede av visualisering. Veien til målet går nemlig også gjennom evnen til å forestille seg et positivt sluttresultat, som en sterk kropp, energi eller ro. Det kan også være et mer spesifikt mål eller ønske, for eksempel at medarbeidersamtalen går som smurt, at du får sove om natta eller at du kan gjennomføre en flytur uten å ha hjertet i halsen. Når du har den gode følelsen i kroppen og danner de riktige bildene i tankene, har du allerede kommet langt.

Slik mediterer du ved å visualisere