5. Lær deg selv at tankespinn er helt greit

Begynner tankene raskt å handle om hvor katastrofalt det er at du ikke sover ennå? Prøv å tenke på at det faktisk er helt normalt at tankene kjører på høygir fra tid til annen. Det er ganske enkelt en del av livet. I stedet for å fokusere på at du ikke kommer til å være i stand til å konsentrere deg om noe som helst i morgen, så overbevis deg selv om at du faktisk tåler søvnmangel ganske godt. Som en god tommelfingerregel kan du regne med at hvis du ikke sitter og småsover i møter og på bussen på vei hjem, har du helt sikkert sovet om natta selv om det føles som om du ikke har lukket et øye.

Litt søvnmangel – dette har forskningen vist

Søvnmangel er ikke helsefarlig hvis det dreier seg om én natt eller to, og undersøkelser viser at hvis du har en positiv innstilling, blir det neste døgnet mer overkommelig. Samtidig har mange av oss en tendens til å overvurdere hvor lang tid vi bruker på å sovne – samt undervurdere hvor mange timer vi reelt får på øyet. Det kan faktisk forskerne se når de skanner hjernen.

6. Gir ned i god tid og unngå tankespinn

Har du en lei tendens til å kaste deg over krevende arbeidsoppgaver eller en kjempekrangel med mannen din rett før sengetid? Det er det svært få eller ingen som har godt av. Som hovedregel tar det minst en times tid å roe ned og forberede hjernen på at du skal sove. Derfor bør du prøve å holde deg til rolige aktiviteter de siste 60 minuttene før sengetid.

Søvnvennlige kveldsaktiviteter som forebygger tankespinn

Legg kabal.

Lytt til rolig musikk.

Dusj eller ta et bad.

Les en bok.

7. Overdøv tankespinn med lydfiler

Avløser den ene tanken den neste, og handler det om alt fra ødelagte relasjoner til handlelista? Mange kan ha god nytte av en form for avledningsmanøver, og forskning viser at lydfiler og avslapningsmusikk kan svært god effekt på tankespinn. Ettersom vi liker ganske forskjellige ting, er det imidlertid svært individuelt hvilke lyder som fungerer best: rolige melodier, naturlyder eller en myk stemme. Noen blir irritert av å lytte til bruset fra en konkylie, mens andre synes det er helt fantastisk. Her må du bare prøve deg litt fram.