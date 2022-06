Fem timers fordypning per uke gir deg mer energi

Fordypning gir deg ny energi

E-poster, møter og telefoner som bipper. Er arbeidsdagen full av avbrytelser som gjør det vanskelig å samle tankene om enkelte oppgaver, så legg fordypning inn i kalenderen. Det gjorde 40 ansatte i et forsikringsselskap i et eksperiment der de i fem uker skulle holde av fem timer i uka i jobbkalenderen til dagens eller ukas viktigste oppgaver.

Disse fem timene skulle de sette alle mail- og chatteprogrammer på pause, og slå av telefonen.Det førte til bedre psykisk helse for medarbeiderne, som følte seg mindre stresset, nettopp fordi de fikk arbeidsro til å komme i mål med de mest krevende oppgavene.

Energinivået steg

Deltakerne hadde på seg en pulsklokke som målte stress- og energinivå døgnet rundt. Klokka var koblet til kalenderen deres for å gjøre det mulig å holde øye med fysiske forandringer før, under og etter fordypningstiden.

Data fra pulsklokkene fungerte som et supplement til deltakernes egne opplevelser. Forsøket viste at deltakerne totalt sett brukte mer energi enn vanlig i fordypningstiden. Men det samlede energinivået økte, og de følte at de hadde mer overskudd både til jobben og familien.