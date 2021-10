Powerpause på jobben: 5 minutters trening – uten å svette

Prøv å sitte på forskjellige måter i løpet av dagen. Er du så heldig at du har et heve-senke-bord, kan du med fordel reise deg og jobbe stående innimellom. Kroppen er skapt for bevegelse, derfor blir risikoen for stivhet og smerter redusert ved å bytte stilling ofte. Jobber du på hjemmekontor, er det spesielt viktig at du beveger deg i løpet av dagen. Finn flere råd og [veiledning til hjemmekontoret her] (https://iform.nu/sunn-livsstil/forebygging/fem-tips-slik-unngar-du-smerter-pa-hjemmekontoret).