Den som ler sist, ler best. Men det gjør faktisk den som ler først også. Når hadde du sist et skikkelig latterutbrudd? Et sånt hvor du hørtes ut som et esel og tårene sprutet? Hvis du ikke husker det, er det på tide å lete etter en morsommere innfallsvinkel til tilværelsen. Latter kan nemlig bryte ned grensene mellom oss mennesker, og å le er kjempesunt både fysisk og psykisk. Det har ingen bivirkninger, og overdose er ikke mulig. Så bare begynn å varme opp lattermusklene når vi forklarer hvordan smil og latter påvirker helsa.

1. Smil virker avstressende

Hvis stress er yin, er et stort smil yang. Smilets effekt på kroppen er nemlig den diametrale motsetningen til stress. Det blir mindre av stresshormonet kortisol, og mer av det avslappende hormonet dopamin når du bryter ut i et stort smil. Smil og latter virker på en måte avbalanserende på kroppens kjemi. Så hvis det koker veldig en dag, så prøv å takle det ved hjelp av humor.

2. Smil styrker kretsløpet

Her må vi være ærlige: Et smil tilsvarer ikke en svettedryppende treningsøkt på senteret eller en løpetur. Men rent fysiologisk stiger pulsen når du smiler, og flere mindre studier tyder på at det er en sammenheng mellom hvor ofte vi smiler og hvor sterkt hjerte vi har.

Forskning fra University of Maryland Medical Center viser for eksempel at et stort smil øker blodgjennomstrømningen. I den aktuelle studien førte smil til at blodkarene til forsøkspersonene slappet av og at blodet strømmet friere i én times tid etter at de hadde sett en morsom film. Så suppler gjerne de ukentlige løpeturene med Mr. Bean og en kattevideo eller to.

3. Du får en fantastisk utstråling

Har du noen gang tenkt på hva det er som gjør en person vakker? Er det ikke noe med symmetri? tenker du kanskje. Og ja, for den ene prosenten hvor selv et melankolsk uttrykk eller attpåtil et par hengende munnviker ser fantastisk ut, stemmer det sikkert. Men for alle oss andre gjør et stort smil ikke bare underverk for humøret, men også for utseendet og utstrålingen. Når vi har lett for å le, sender vi ut vennlige vibrasjoner og signaliserer overskudd og et godt selvbilde. Bare prøv latterens lillebror, smilet, en gang. Du vil bli over- rasket over hvor stor forskjell det gjør.