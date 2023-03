Når er man en boomer?

Spesielt yngre generasjoner beskylder boomerne for å være grådige og karre til seg – ikke minst på boligmarkedet. For boomernes barn og barnebarn kan det være vanskelig å komme seg inn på nettopp boligmarkedet for tiden, og da fungerer det som en rød klut når boomerne hevder at det bare handler om å brette opp ermerne, jobbe hardt og spare, for det fungerte jo for dem.

På den andre siden mener noen boomere at yngre generasjoner er bortskjemte curlingbarn som ikke klarer å holde på en fast jobb, og heller vil ta bilde av avokadoskivene sine. Nå vet du trolig selv om du er en boomer eller ikke ...