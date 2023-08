En studie viser at de som donerer en del av pengene sine til andre, har lavere nivåer av stresshormonet kortisol. Studier har også funnet en sammenheng mellom frivillig arbeid og lavere risiko for høyt blodtrykk. Det siste kan imidlertid også skyldes at det er de med normalt blodtrykk som har mest overskudd til å drive med frivillig arbeid.