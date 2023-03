Å spore humøret med moodtracking er fremdeles et relativt dunkelt hjørne av forskningen. En liten britisk studie fra 2021, viser imidlertid at de som bruker en humørapp, har opplevd et markant fall i plutselige negative følelser og impulsivitet.

Journaling, som bare handler om å skrive ned ting og reflektere over dagen, er bedre belyst. Studier viser blant annet at de som skriver takknemlighetsdagbok kan slite mindre med stress, angst og depresjon.

Journaling er forbundet med alt fra lavere blodtrykk, færre legebesøk og fære sykedager, til bedre humør, bedre trivsel og bedre søvn. Det er også dokumentert at metoden kan stoppe tankespinn. I et forsøk med en tredjeklasse fikk til og med elevene bedre karakterer, så her er det bare å sette i gang.