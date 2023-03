Moodtracking

Vanligvis er dette en styrt prosess der man reflekterer over det meningsfulle ved dagen (i motsetning til å skrive ned alt som har skjedd). Man svarer ofte på noen faste spørsmål som «Hvordan har dagen vært?», «Hvilke utfordringer har du støtt på?» og så videre.

Slik gjør du: Daglig journaling krever at du finner fram penn og papir (eller notatboka på telefonen eller pc/nettbrett ). Det går ut på å reflektere over den dagen som snart er over, ved å svare på de samme spørsmålene hver dag. Svarene kan fylle én linje eller mye mer. For mange fungerer dette som et fristed, for ingen skal se hva du skriver. Du kan være helt ærlig.

Spørsmålene velger du selv, men det er fint å ta opp både det (mest) positive og det (mest) negative. Du kan velge å legge til en kommentar eller tanker om noe du er takknemlig for, og noe du har lyst til å fokusere på dagen etterpå. Her er noen forslag til spørsmål: