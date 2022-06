Hvordan komme videre etter utroskap?

Utroskap handler i bunn og grunn om at man deler en intimitet, enten fysisk eller følelsesmessig, med en person bak partnerens rygg.

En vanlig årsak er manglende følelsesmessig kontakt i forholdet. Hvis dere ikke har dype samtaler – små vinduer der dere virkelig ser hverandre – kan det være fristende å søke slik kontakt et annet sted.

For mange handler det også om en lengsel etter det suget man ofte opplever i starten av et forhold. Når hverdagen har tatt dere, kan gresset virke veldig grønt på den andre siden.

Ifølge psykolog Anne-Cathrine Blegvad handler det stort sett alltid om en lengsel inni oss selv hvis vi er utro, og sjelden om partneren. Ikke desto mindre kaster vi både partneren og forholdet ut i en voldsom krise når det skjer, og den bedratte vil ofte reagere med sjokk, sinne, fortvilelse og sorg.

Er det fremdeles kjærlighet i forholdet, er det gode sjanser for å komme videre. Det kan til og med ende med at dere står enda sterkere når stormen er ridd av. Men det krever at begge er villige til å jobbe for forholdet, og at dere aksepterer at det ikke finnes noen kvikkfiksløsning.