Hvorfor fremkaller dufter minner?

Du er på safari i Afrika, og på reisen bruker du en parfyme du har kjøpt på flyplassen. Mange år senere kan duften fremdeles bringe deg tilbake til sjiraffene og elefantene på savannen.

De aller fleste minner utløses av noe vi har sett, og vi bruker faktisk to tredeler av hjernekapasiteten til å bearbeide visuelle inntrykk.

Så når en duft fremkaller minner om en person eller en opplevelse, er det som regel fordi denne personen eller opplevelsen har hatt en helt spesiell følelsesmessig betydning for oss. Det er den autobiografiske hukommelsen som aktiveres.

De duftene du husker best, er ikke overraskende også dem som har gjort størst inntrykk på deg.

Vi konstruerer selv hukommelsen – den forandres fortløpende. Som voksne husker vi ofte bedre minner som går tilbake til barndommen eller ungdommen, enn ting vi har opplevd i voksenlivet.

Det skyldes at vi som barn og unge lærer verden å kjenne og får mange nye inntrykk for aller første gang. Det skal mer til for at noe manifesterer seg som noe spesielt når vi er voksne.