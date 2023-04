1. Velg én

nyhetssending (og hold deg til den).

Med mindre du er nyhetsjournalist, har du ikke behov for å følge med på alt av nyheter hele tiden. Spør deg selv: Er det egentlig noen nyheter du er lei deg for at du gikk glipp av? Du skal ikke slå av helt, men prøv å se om det ikke holder å lytte til bare én nyhetssending om morgenen eller én podkast på vei til jobb, eller å lese én avis om kvelden. Du kan føle at nyhetene er noe du har lyst til å komme til bunns med, men det er jo ikke mulig uansett.

2. Hold fokus.

Husk at negative tanker ikke kan forandre verden, men de kan forandre dagen din. Bruk bekymringene konstruktivt når du kan, men sørg for at ikke de mørke tankene tar overhånd. Det er det ingen som tjener på. Du bestemmer naturligvis ikke selv hva som popper opp i hodet ditt, men du kan jobbe med fokuset og gi deg selv lov til å ha det bra trass i en del bekymringer. Forestill deg at du ser et teaterstykke: Du kan ikke forandre handlingen, men du kan bestemme deg for hva du skal fokusere på av det som foregår på scenen.

3. Sats på de etablerte mediene.

Hvis du prøver å redusere nyhetsstrømmen i en periode, så sørg for at du får informasjon fra et av de etablerte mediene. Selv om de blir kritisert, er de underlagt felles etiske retningslinjer som sikrer høy troverdighet. Alle norske medier er underlagt Pressens Faglige Utvalg (PFU), som sørger for at god presseskikk blir overholdt.

4. Bruk engasjementet ditt konstruktivt.

Hvis du har tid og/eller økonomi til det, kan du være med og utgjøre en forskjell. Finn en nødhjelpsorganisasjon som er i tråd dine verdier, og støtt jobben de gjør. Eller du kan engasjere deg i lokalmiljøet som for eksempel leksehjelp eller som frivillig i nærmeste idrettsklubb. Alt monner!

5. Slutt å suse gjennom store overskrifter.

Ingenting kan stimulere dommedagsmuskelen like mye som å skumme avisenes hjemmesider, med illevarslende overskrifter om død og fordervelse. Husk at avisene spissformulerer overskriftene for å maksimere antallet klikk, og da er frykt og sensasjon gode virkemidler. I stedet for å fyke fra én sensasjonell overskrift til en annen, er det bedre å lese tre–fire artikler ordentlig. Det øker dramatisk sannsynligheten for å få med seg alle nyansene.

6. Prat med noen.

Sett ord på hva det er du har lest og hørt. Da får du ikke bare en mulighet til å lufte tanker og bekymringer: Omgangskretsen din kan også by på en del nye perspektiver som kan nyansere din egen oppfatning. Vi mennesker har en tendens til å få med oss mest av det som bekrefter vår egen virkelighetsoppfatning, så det ser kanskje ikke full så svart ut som du først trodde ...

7. Sett av visse tidspunkter til å lese nyheter.

Når har du anledning til å forholde deg bevisst til nyhetene, slik at du ikke bare får pirret nervøsiteten? For noen er det om morgenen, og for andre om ettermiddagen på vei hjem fra jobb. Finn ut hva som fungerer for deg, men pass på at nyhetene ikke blir noe du sjekker mer eller mindre hele tiden.

Kilde: Kasia Kalinowska, psykolog