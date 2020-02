5. Husk å spise – maten er drivstoff til hjernen

RÅD:

Spis godt til måltidene, og gjerne omtrent hver tredje time.

Unngå overspising. Venn deg til å slutte å spise når du ikke er sulten lenger, i stedet for å fortsette til du er stappmett.

Spis flere små, lette måltider i stedet for noen få store.





Her får du mange gode forslag til sunne snacks.





FORDI: Når du føler deg presset, har du kanskje en tendens til å hoppe over et måltid eller to. Det er en dårlig idé, siden blodsukkeret stuper og konsentrasjonsevnen synker. Det øker i sin tur sannsynligheten for at du putter i deg mer usunne ting. Samtidig tømmer overspising deg for energi, og både kroppen og hjernen går på sparebluss mens maten fordøyes.