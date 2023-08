Hva betyr catfishing?

Catfishing er kort fortalt at en person på nettet utgir seg for å være en annen – ofte for å forføre deg eller oppnå din tillit på annen måte.

For at det skal kalles catfishing, må henvendelsen være forholdvis sofistikert. Når noen sender deg en e-post hvor de utgir seg for å være en nigeriansk prins i pengenød, er det ikke catfishing, for en slik henvendelse er tilfeldig og ikke rettet mot deg spesielt.

Når du derimot har kommunisert med noen i lengre tid og kanskje har betrodd deg til vedkommende, og generelt føler at du kjenner vedkommede, men han eller hun viser seg å være en annen enn du trodde, da er det snakk om catfishing.

Den andre kan ha utgitt seg for å være en oppdiktet person, men kan også påstå være en som finnes i virkeligheten. Begge deler kan være catfishing uansett hva som er motivet.