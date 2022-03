Er du pårørende til en med kroniske smerter? Her er 3 gode råd.

Har partneren eller et familiemedlem mest overskudd om formiddagen, så legg avtaler og andre viktige ting som dere skal gjøre sammen, til tidlig på dagen. Skal dere snakke om forholdet eller noe annet viktig, bør det kanskje ikke være en hverdagskveld klokka 22.00 når all energien er brukt opp. Avtal et tidspunkt hvor han eller hun er mest mulig pigg og opplagt.