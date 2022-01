Sosial angst eller bare sjenert?

Sosial angst kan oppstå i situasjoner hvor man er redd for å bli evaluert av andre. Tankene kretser rundt hva andre tenker om deg, og du kan bli redd for at du skal begå feil, kaste opp eller besvime. Mange som har sosial angst prøver å skjule det, og frykten for å bli «avslørt» tar stor plass i livet deres.

Grensen mellom det å være sjenert og ha en sosial fobi er ikke knivskarp. Det avgjørende er hvor stort problemet er. Alle kan bli sjenert av og til, og det er helt normalt å være litt nervøs når man for eksempel skal holde et innlegg foran andre.

Men hvis angsten er så sterk og ubehagelig at den påvirker livet ditt slik at du for eksempel ikke kan gjennomføre vanlige ting som å delta i et barns turnoppvisning, eller du holder deg unna spennende oppgaver på jobben fordi de medfører at du må ta ordet foran andre, bør alarmklokkene ringe.Sosial angst kan nemlig ha svært mange uheldige konsekvenser.

På kort sikt går du glipp av mange fine opplevelser, fordi du er mindre til stede. Dessuten presterer du kanskje dårligere, fordi angsten tar så mye energi. På lengre sikt kan angsten bli så invalidiserende at det blir vanskelig å levere på jobben. Derfor har du alt å vinne på å ta et oppgjør med problemet.