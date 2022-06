– Kvinner er i gjennomsnitt vesentlig eldre enn menn, rundt 30 år, når de omsider får ADHD-diagnosen. Menn er i snitt 18,5 år. Her blir mange kvinner sviktet, og det fører dessverre til at mange rekker å utvikle alvorlig psykisk sykdom før de får hjelp, forteller hun.

Et halvt liv skulle det gå før hun for to år siden, i en alder av 44 år, fikk diagnosen ADHD. På det tidspunktet hadde hun fått mer enn ett stempel i legejournalen sin: stress, angst og depresjon.

– Når jeg ser tilbake, skulle jeg selvfølgelig ønske at det var blitt oppdaget at jeg strevde mye og hadde det vanskelig. At det var en grunn til alle konfliktene hjemme.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder – eller oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse. Symptomene har alle, men det er først når de fører til en funksjonsnedsettelse at man får diagnosen ADHD. Her er tre kjennetegn:

Hun er ofte misfornøyd med egne prestasjoner, og det hjelper ikke at hun noen ganger evner å fullføre en oppgave til perfeksjon. Det er ganske typisk for kvinner med ADHD.

– Det er beskrivende for hele mitt yrkesliv at det er noen ting jeg har slitt med, fordi hjernen min er litt annerledes skrudd sammen. Det har av og til ført til konflikter med dem jeg jobbet sammen med, og har gjort at jeg har tenkt at jeg enten måtte være dum eller lat.

– Jenter og kvinner med ADHD later som om de har de egenskapene som skolen eller kanskje jobben krever, men det tømmer dem for energi. De er så flinke til å leve opp til andres forventninger, at ingen fatter mistanke om at det er noe alvorlig galt fatt, forklarer den svenske psykiateren.

Riktignok er symptomene de samme: konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Men mens gutter med ADHD ofte bråker, ikke klarer å sitte stille, og er utagerende, har jenter en tendens til å snu rastløsheten innover. De legger ekstra arbeid i bøkene for å klare å henge med på skolen, og gjør alt de kan for å passe inn.

For det andre viser det seg at utslagene på hormonbalansen har en tendens til å forverre ADHD-symptomene. Et område som har vært fullstendig oversett av forskningen, som primært har vært fokusert på gutter og menn, som har en mer stabil hormonbalanse. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen spiller nemlig sammen med dopamin, som blant annet styrer energien og lykkefølelsen.

For det første er det ikke til å komme unna at den store mentale innsatsen med å følge med rent akademisk, og skjule skam og mindreverdighetsfølelse, ikke kan fortsette i lengden. Med årene sliter det på kvinnene rent følelsesmessig.

Stinne brenner for jobben som journalist, så hun gir ikke opp. Men hun innrømmer at hun ikke lenger orker å jobbe heltid. I perioder er hun så stresset at hun må sykmelde seg, og angst og depresjon krysser også hennes vei. Men det er ingenting i det hun forteller som skiller seg fra andre kvinners ADHD-symptomer. Vi skiller oss spesielt ut på to områder: Vi er ekstra utsatt for psykisk sykdom, og vi blir mer påvirket av hormoner.

Satser på å være mor

Om Stinne kjenner igjen denne beskrivelsen? Ja da, hvert eneste ord. Hennes egne ADHD-symptomer ble kraftig forverret i tiden rundt menstruasjonen, og nådde nye høyder etter at hun fikk barn. Da var hun 40.

– Da sønnen min ble født, gikk det for alvor opp for meg at noe var galt. Da gikk ganske enkelt ikke kabalen opp lenger, sier hun.

Hun hadde vært vant til å kunne trekke seg tilbake og lade batteriene hjemme, men med et spedbarn i huset var den tiden forbi. Overskuddet rakk bare til å ta seg av babyen. Den nybakte moren måtte droppe det aller meste av andre ting.

På dette tidspunktet var det flere kvinner – både kjente personer og andre i familien og omgangskretsen hennes – som var åpne om at de hadde fått konstatert ADHD. Det vakte en sterk mistanke, og Stinne gikk til legen og ba om å bli utredet.

– Da jeg omsider fikk konstatert ADHD, ble jeg lei meg for at det var min skjebne, og for at det ble oppdaget så sent. Samtidig ble det et vendepunkt. Jeg tenkte: «Sånn er det bare. Nå må jeg droppe all motstanden og bare fokusere på å gjøre det beste ut av situasjonen.»

En av de virkelig store kamelene hun har måtte svelge, er å senke karriereambisjonene. Hun har takket nei til flere drømmejobber.

– Ambisjoner har jeg fremdeles, men akkurat nå fokuserer jeg bare på én ting, og det er å være en skikkelig god mor. Det er en utrolig vanskelig prosess, for jobb og karriere har alltid betydd mye for meg. Men det går bare ikke – i hvert fall ikke så lenge sønnen min er liten. Nå skal jeg innrette livet mitt etter den jeg er i stedet for den jeg trodde at jeg måtte være, sier hun.