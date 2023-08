The mental load: Fordel oppgavene jevnt, og få et godt parforhold

De har økt risiko for å bli utbrent, fordi de ofte har en tenkeoppgave i bakhodet. Og de kan miste helt lysten på sex hvis det i praksis ender med at de behandler partneren som et barn.

Noe må gjøres! Og det får du heldigvis 5 gode tips om her. Til glede og nytte for deg, for parforholdet, for karrieren, for barna – og for partneren også!

1. Få den andre til å se ubalansene

Først må dere etablere en felles forståelse av at dagens arbeidsfordeling er skjev og usunn. Du kan si: «Jeg har oppdaget at jeg står for svært mange av de usynlige oppgavene hjemme hos oss, så jeg vil at vi prater om hvordan vi kan fordele dem bedre.»

