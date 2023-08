Er du prosjektlederen hjemme?

For mange tenkeoppgaver i familien lander hos kvinner, skal vi tro teorien om «the mental load» – den mentale byrden. Men du risikerer både å bli utbrent og miste respekten for partneren din hvis du blir som en mor for ham eller henne. Så sørg for å rydde opp i oppgavefordelingen før det er for sent.

Kanskje du og partneren din har en jevn fordeling av oppgavene hjemme? I så fall er det supert. Men hvis du er den som gjør alt, fra å ta initiativ til å vaske rundt, skifte sengetøy eller kjøpe bursdagsgaver til alle, så les videre. TEST: Er du stresset?

Denne artikkelen skal hjelpe deg med å innse hvor viktig arbeidsfordelingen i et parforhold er. For eksempel hvordan den påvirker overskuddet og sexlysten. «The mental load» er relevant for alle som er i et parforhold og som har som mål å holde sammen uten å brenne lyset i begge ender. Nysgjerrig? Les videre.

Har du fri når du har fri? Det er en gammel nyhet at kvinner bruker mer tid på huslige oppgaver enn menn. I gjennomsnitt 50 minutter mer daglig, viser de siste tallene som foreligger fra Statistisk sentralbyrå. I 1980 brukte fedrene 4,9 timer i uka på husarbeid, mens de i 2010 brukte 7,7 timer. Mødrene brukte 23,8 timer i 1980, og 14 timer i 2010. Men som noe relativt nytt er man blitt mer klar over alle tenkeoppgavene som kommer i tillegg, det vil si belastningen ved å ha hovedansvaret. «The mental load» kan oversettes med «den mentale byrden». Betegnelsen dekker det usynlige arbeidet det innebærer å organisere alle oppgavene som hører med til det å drifte et hjem eller en familie.

– Denne rollen går ut på å være hjemmets prosjektleder eller husets menneskelige kalender. Det er et evig prosjekt. Et reproduktivt eller sirkulært arbeid. På samme måte som at det alltid er noe å gjøre på et sykehus, er det også alltid behov som skal tilfredsstilles i en familie. Derfor er oppgaven uendelig, sier parterapeut og sexolog Cathrine Katzmann. Les også: Mindfulness lydfil - guidet pause

Konsekvensen av – the mental load – er at mange kvinner blir utbrent uten at de skjønner hvorfor. — Cathrine Katzmann, parterapeut og sexolog

Egentlig stammer uttrykket «the mental load» fra organisasjonspsykologien på 1980-tallet. Med utviklingen av moderne teknologi ble man klar over at ansatte tok med seg jobben hjem når jobbmailene tikket inn etter arbeidstid. I dag er bekymringen for denne belastningen forflyttet seg til de familiene hvor kvinnen fungerer som prosjektleder og lider samme skjebne som de tidligere nevnte arbeidstakerne: de har ikke fri når de har fri. Eller rettere sagt: De tar urimelig lite fri, fordi de har ansvaret for mange flere oppgaver enn sin (mannlige) partner. Les også: Test: Hvilket kjærlighetsspråk snakker du?

Teorien hevder at med mindre man i et parforhold aktivt avtaler hvem som skal planlegge innkjøp og klesvask, svare på invitasjoner og så videre, ender de aller fleste oppgaver automatisk på kvinnens huskeliste. – Som et uttrykk for at kvinnen blir standarden for hvem som har ansvar for oppgaven, har man i debatten om «the mental load» omskrevet det engelske ordet «default» (standard, red.) til «shefault», sier Katzmann.

5 tegn på at du er mentalt overarbeidet Sjekk disse eksemplene. Hvis du nikker gjenkjennende til flere av dem, kan det tyde på at oppgavefordelingen mellom deg og partneren din hjemme er for skjev. Du blir irriteret når partneren spør hvor skålene eller vinglassene står på kjøkkenet. Du er ikke i kontakt med kroppen din og kan ikke gi deg hen til sex, fordi du tenker på alt som skal skje i helgen eller en melding du må huske å svare på som gjelder barna. Det er du som holder kontakten med partnerens familie når det skal avtales sammenkomster, når det gjelder alt fra dato, mat, gaver og så videre. Du er primus motor på de fleste sosiale arrangementer – fra middagsselskaper og besøk hos bedsteforeldre til julaftener og konfirmasjoner. Du tar initiativ til husarbeid. «Skal vi støvsuge i dag?» kan du spørre. Så kan det godt hende at det er partneren din som ender med å svinge støvsugeren, men poenget er at du må spøre først.

Kvinner sliter seg ut Den skjeve oppgavefordelingen får konsekvenser. Selv om man rent hyotetisk tenker seg at alle fysiske gjøremål er gjort, presser tenkeoppgavene seg på. Det kan være: Hva skal vi svare på invitasjonen fra Lise og Nils? Trenger poden nye sko? Hva skal vi finne på i helgen? Alle disse spørsmålene ligger og surrer i bakhodet til det tas en beslutning. – Konsekvensen av – the mental load – er at mange kvinner blir utbrent uten at de skjønner hvorfor. Det fører til utmattelse, stress og valg om å jobbe deltid for å få ting til å gå opp, sier Cathrine Katzmann. Les også: Åtte enkle øvelser mot hodepine Hun gir ikke mye for argumentet om at mannen for eksempel handler mat hvis kvinnen har bestemt at familien skal ha fiskeboller i karrisaus til middag, har sjekket om det er ris i skapet og fiskeboller i kjøleskapet, og så skrevet handlelisten. Den mentale byrden begynner ikke å lette før mannen også tar stilling. – Det er som å styre et firma. På jobben er vi vant til å ha møter for å fordele ansvaret, men det glemmer vi å gjøre i familien. Hvis man overlater alt til sjefen, blir sjefen utbrent, sier hun, og legger til: – Kvinner kan ikke slippe ansvaret før en annen har overtatt det, for de blir dømt hardere enn menn hvis det ikke er orden i hjemmet og familien.

Mor for partneren Den skjeve arbeidsfordelingen gir sexologer og parterapeuter mange nye kunder. Før eller siden – ofte etter at det er kommet barn – går det nemlig ut over kvinnens sexlyst når hodet treffer puta etter en lang dag. – Den korte forklaringen er at biologien sender et signal: «Du er veldig stresset. Du skal ikke lage et barn nå», og så synker sexlysten. Hun bruker alle krefter på å holde hodet over vannet, og har ikke overskudd til å være noe for verken partneren eller seg selv, forklarer Cathrine Katzmann. Følelsesmessig ender det med at mange kvinner føler seg alene og sviktet, og de kan føle forakt eller direkte vemmelse overfor mannen sin. – De har en følelse av at de må be om alt, og at han ikke tar ansvar på egen hånd. Dynamikken i parforholdet forandrer seg til et mor- og sønnforhold, og få kvinner har lyst til å gå til sengs med sin egen sønn, konstaterer sexologen. Det er faktisk en tydelig sammenheng her. Man vet fra undersøkelser at jo mer likestilling det er i parforholdet, jo bedre står det til med sexlivet, og omvendt. Så skilsmisse er et ikke uvanlig utfall av ubalanse i oppgavefordelingen i forhold.