I i løpet av denne tiden hadde deltakerne i snitt to til tre ferier à 12 dagers varighet.

Det kommer neppe som en overraskelse at vi slapper mer av og girer mer ned når vi har pause fra arbeidslivet. Men ferie er bra for andre sunne vaner også.

Forskerne så blant annet at de var mer fysisk aktive og sov mer når de hadde ferie – også når det bare var snakk om en langhelg.

13 prosent mer trening hver dag

Til tross for at ferier ofte er forbundet med avslapning og døsing på en solseng, viste studien at vi trener hele 13 prosent mer hver dagen når vi har fri. Det tilsvarer cirka fem minutter mer daglig.

Ifølge de offisielle anbefalingene bør vi opp i minst 30 minutter med moderat eller høyintensiv trening hver dag, så her kan fem minutter absolutt utgjøre en forskjell.