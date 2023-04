Skriver du handlelister på telefonen og sørger for å legge inn varsler som minner deg om å ta for eksempel medisiner? Det kan du trygt fortsette med uten å være redd for at det skal gå ut over hukommelsen.

Når du får digital hjelp til å huske viktige ting, frigir det nemlig mentalt overskudd til å huske andre ting. Det er konklusjonen til en forskergruppe som har undersøkt om teknologiske hjelpemidler fører til en slags digital demens.

158 personer i alderen 18–71 år skulle løse en hukommelsestest 16 ganger, både med og uten påminnelser fra digitale enheter.

Ikke overraskende husket de oftere ting de fikk digitale påminnelser om. Men forsøket viste også at testpersonene fikk 27 prosent bedre hukommelse når det gjaldt å huske alle de tingene de ikke fikk digitale varsler om.

Ifølge forskerne bruker vi teknologien til å huske det aller viktigste, og på den måten får vi økt kapasitet til å huske alt det andre selv.

Det er selvfølgelig en viss fare for at teknologien skal svikte akkurat når du trenger den. Så hvis du bruker telefonen til å huske viktige ting, må du selvfølgelig alltid være sikker på at den fungerer som den skal og at den for eksempel er ladet.

Kilde: Journal of Experimental Psychology