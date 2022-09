Et godt sexliv kan bestå av mye forskjellig. Men uansett hva som fungerer for deg og partneren, er det viktig for din mentale helse at dere har kjemi på soverommet. Når alt fungerer der, er det nemlig en gave for humøret, mens et haltende sexliv kan påvirke hverdagen negativt på flere måter.

Du får for lite, du savner spenning, det skorter på lyst ... Det er mye som kan komme i veien for et velfungerende sexliv, og det krever energi å gjøre noe med det. Ikke desto mindre er det viktig å prioritere sex – ikke minst av hensyn til ditt mentale velvære. Det blir nemlig fort påvirket når ting ikke fungerer på soverommet, mens god sex gjør susen med humøret. Men hva er et godt sexliv? La oss slå fast med én gang at det ikke finnes én løsning som passer for alle. Kanskje du har en idé om at et godt sexliv involverer action i sengehalmen flere ganger i uka, at sex hver fredag er for kjedelig, eller at sviktende sexlyst betyr krise. Glem det! Bare det å tro at du kan sette opp kriterier for et godt sexliv, kan faktisk gjøre mer skade enn nytte, og det er ikke uvanlig at problemer på soverommet skyldes fastlåste ideer om hvordan det bør være. Hvis du prøver å leve opp til et ideal, blir det vanskelig å finne ut hvor mye og hvilken type sex du og partneren har lyst på for tiden.

De største utfordringene på soverommet Unge i Norden er gjennomgående mer fornøyde med sexlivet enn eldre, viser en undersøkelse fra 2016. Annenhver under 35 år sa at de var fornøyde med sexlivet, mens det samme gjaldt bare hver tredje i eldre aldersgrupper.

Her er noen av de faktorene som skaper størst misnøye blant nordmenn:

Viktig for livskvaliteten Når det er slått fast, er de intime stundene i senga viktige for mange. De kan ha stor innflytelse på humøret og din mentale helse i det store og hele. Undersøkelser viser at et godt sexliv spiller en viktig rolle når mennesker vurderer sin generelle livskvalitet, og det er en naturlig del av de fleste parforhold. Det er på soverommet det er tid og rom for intimitet, nærvær og lek. Sex kan kort sagt være et kjærkomment innslag i en travel hverdag. Når du har sex, produserer kroppen en cocktail av hormoner som spiller inn når vi skal forklare hvorfor det er så deilig og verdifullt. De viktigste er dopamin, endorfiner og oksytocin. Mens dopamin aktiverer hjernens belønningssenter og gir deg en dæsj energi, gjør endorfiner på en måte det motsatte: De virker beroligende og avstressende. Det er derfor du føler deg både oppstemt og avslappet etter sex. Når vi snakker nærvær og intimitet, er spesielt oksytocin interessant, siden det bidrar til å styrke våre empatiske evner. Litt forenklet kan man si at mer sex gir mer empati, og det kan styrke kommunikasjonen og følelsen av samhørighet med partneren. For alle hormoner gjelder det imidlertid at de ikke er sexhormoner, og derfor kan man heller ikke si at det er bra for alle å ha sex, eller at sex kan sementere et forhold. Kroppen produserer denne geniale hjernecocktailen i mange andre situasjoner også. Du skiller for eksempel også ut oksytocin når du ammer, klemmer eller ligger i skje med noen. Det er derfor oksytocin også kalles for «klemmehormonet».

TIPS! Få inspirasjon til forholdet og sexlivet fra den verdenskjente terapeuten Esther Perel i podkasten «Where should we begin?» Hver episode er en terapisesjon med et par som har problemer. Podkasten er på engelsk.

Når dere er i utakt Uansett kan det i høy grad påvirke hverdagen hvis sexlivet ikke akkurat går på skinner. For mange er det slik at et dårlig sexliv tapper dem for mer enn energi enn et velfungerende sexliv fyller dem med energi. Med andre ord: Når sexen fungerer, fungerer egentlig det aller meste. Det er helt naturlig at sexlivet fungerer fint i starten og kan bli en utfordring senere. Selv om noen føler at de er på forskjellig bølgelengde seksuelt fra dag én, er det som regel slik at vi det første året av et parforhold har naturlig veldig lyst på hverandre. Det er her begjæret har optimale betingelser: Vi er nye for hverandre og fremdeles opptatt av å forføre hverandre. Ofte vil det være en helt naturlig tenning. Dette forandrer seg imidlertid som regel med tiden. Sex kom- mer til å handle mer om trygghet og nærvær, og på et eller annet tidspunkt kommer dere kanskje også ut av takt. Det kan fort tappe deg for krefter mentalt og påvirke hverdagen. Derfor er det viktig å vite at når dere er sammen i mange år, er det nesten uunngåelig at det komme perioder hvor den ene har mer lyst enn den andre. Dessuten vil omtrent hver tiende av oss på et eller annet tidspunkt oppleve problemer med «utstyret». For menn handler det som regel om potensproblemer, og for kvinner kan det være tørrhet og manglende fuktighetsproduksjon. Begge deler blir vanligere i overgangsalderen. Enten utfordringene er mentale eller mekaniske, finnes det likevel en del ting du kan gjøre for å prioritere sexlivet og få det tilbake på skinner. Her får du en rekke tips som forhåpentlig kan få fart på sakene.