ATAMON

Det ligger en viss logikk bak ideen om å bruke Atamon mot fotsopp. Atamon brukes nemlig til konservering av mat, der det hemmer veksten av gjærog muggsopp. Men Atamon har dessverre ikke særlig god effekt på dermatofytter, som forårsaker fotsopp. Dessuten er Atamon svært allergifremkallende, så du risikerer å fort få nye problemer hvis du behandler fotsoppen med dette konserveringsmidlet.

TEA TREE-OLJE

En studie fra 2002 indikerte at daglig smøring med tea tree-olje hadde en viss effekt på fotsopp: Hele 64 prosent av testpersonene rapporterte om bedring etter at behandlingen var avsluttet. Det er imidlertid ikke uvanlig å være overfølsom for tea tree-olje, og derfor kan denne behandlingsformen være problematisk.

EDDIK

Det finnes få studier som gjør det sannsynlig at eddik har noen effekt på fotsopp. Er du bare lettere angrepet og ikke har noen underliggende sykdommer, kan du fint prøve et 10–15- minutters eddikfotbad hvis du av en eller annen grunn ikke har lyst til å investere i en krem. Kanskje det ikke virker, men du trenger i hvert fall ikke å være redd for å få en allergisk reaksjon, som ved Atamon.

TANNKREM

Det hevdes av og til at tannkrem kan kurere alt fra kviser til fotsopp, men vi anbefaler at du bare finner fram tuben når det er tid for å pusse tennene. Det er nemlig ingenting som tyder på at tannkrem har effekt på noen som helst form for sopp.