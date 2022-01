Bare for å slå det fast én gang for alle : Det er faktisk helt naturlig at kroppen din verken liker å trene eller spinke og spare på kaloriene.

"Kroppen er skapt for å spare på energien og bare bruke det som er nødvendig, for på den måten overlevede forfedrene våre lengst mulig i naturen."

Hva driver deg og din motivasjon?

Problemet er at vi er blitt så flinke til å spare på energien at den hoper seg opp som fett. Så for å holde deg frisk og sunn, må du faktisk slåss mot din natur.

Ok, så kan det føles pokkers så vanskelig av og til, men det er håp i sikte! Nøkkelen er å finne ut hva som motiverer nettopp deg. For det som fungerer for naboen, fungerer ikke nødvendigvis for deg.

Det varierer hva som driver oss, og derfor må du starte med å finne ut hva du blir glad av. Hva er det DU har lyst til? Det er den veien du må gå.

Henning Langberg har utviklet en modell med fem forskjellige motivasjonstyper.

Modellen handler egentlig om treningsmotivasjon, men kan i høy grad også brukes i forbindelse med andre livsstilsendringer, som for eksempel kostholdsomlegging og slanking. Når du vet hvilken type du er, blir det lettere å finne en aktivitet som passer til din type, øker det sjansen for å lykkes.