Du sover bedre enn du tror

Gjeeesp! Du glir lenger og lenger ned på stolen på jobbeen, og føler deg like tom som en punktert badeball. Det er ikke så rart at du blir søvnig, du sov jo bare fire timer i natt. Eller kanskje var det nærmere tre? Du er ikke helt sikker, men du er i hvert fall helt sikker på at det var en dårlig natt og det føles som du ikke har lukket øynene hele natta.

Men var det egentlig så ille? Selv om mange undersøkelser peker på at vi generelt sover for lite og for dårlig, så er det ingen grunn til panikk. Du trenger ikke tro at du kommer til å få alvorlige søvnproblemer med en gang du føler deg litt utkjørt.

Vi undervurderer tiden i drømmeland

Ifølge flere eksperter står det ofte ikke så dårlig til med nattesøvnen som vi tror selv. I virkeligheten sover vi som regel mer enn vi tror. I en søvnrapport fra Vidensråd for Forebyggelse skriver forfatterne blant annet:

“Mennesker med søvnproblemer undervurderer ofte antall timer de sover. Hvis du fører søvndagbok der du noterer når du la deg, når du sovnet, hvor mange ganger du våkna i løpet av natta, når du våknet og når du sto opp, så blir mange overrasket over hvor lenge de faktisk sover..”

Dette støttes av et vitenskapelig forsøk som ble offentliggjort i Psychosomatic Medicine, der testpersoner både med og uten søvnproblemer fikk analysert søvnen. Blant dem som led av søvnløshet - det vil si de som slet med å sove minst tre ganger i uka og hadde tendens til å være trøtte, deprimerte og omtåkede i løpet av dagen - viste det seg at hele hele 42 prosent undervurderte hvor mange timer de sov. Når det kom til testpersonene med et normalt søvnmønster, var det bare 18 prosent som feilbedømte nattas forløp.

Hjernen lurer deg

I andre forsøk har hjerneskanninger av sovende deltakere konkludert med at hjernen kan lure deg til å tro at du sover mindre enn du gjør. Hos noen mennesker er hjernen mer aktiv enn hos andre mens de er i drømmeland, noe som gjør at de tror de har vært våkne. Den forhøyede hjerneaktiviteten ses i mye større grad hos de som sliter med søvnløshet enn hos dem som sover normalt.