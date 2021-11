En viktig faktor er hva du spiser og hvor mye du beveger deg, men det er langt fra den eneste forklaringen på BMI-en din. I denne artikkelen ser vi på viktigheten av god nattesøvn og hva den kan betyr for vekta.

For hvis hjernen din ikke får nok søvn, får det konsekvenser for en lang rekke prosesser i kroppen. Det vet lektor Birgette R. Kornum , veldig mye om. Hun er nemlig hjerneforsker med søvnens biologi som spesialfelt.

Forskning viser nemlig at nattesøvnen kan påvirke vekta både negativt og positivt.

Der gjorde du det igjen . Ble i sofaen, fordi du hadde behov for å slappe litt av med en god serie. Du så én episode, og så én til, og så kanskje enda en. Vips, hadde klokka nok en gang passert midnatt.

Hvis du sover for lite, påvirker det alle hjernefunksjonene. Hjernen har behov for søvn for å bygge seg opp igjen. Det er for eksempel når du sover at hjernecellene gjenvinner sin fulle funksjon.

Ifølge søvnforskeren går det en tydelig grense ved sju timer søvn. Det gjelder for alle kroppens prosesser

De fleste vet godt hvordan det er. Hvis du la deg sent og er skikkelig trøtt, orker du ikke å stå og snitte gulrøtter, og finner heller en sjokolade i skuffen.

Studier viser at hjernen blir påvirket allerede etter én natt med for lite søvn. Du mister lettere selvkontrollen, tar dårligere valg og spiser flere fett- og sukkerholdige matvarer.

Sånn med én gang kan det kanskje være litt vanskelig å se forbindelsen mellom en ikke helt gjenoppbygd hjerne og et stadig voksende midjemål, men følg godt med nå, for det er faktisk en ikke helt ubetydelig sammenheng.

Studier viser nemlig også det motsatte: at overvektige som sover for lite, går ned i vekt når de begynner å sove mer.

Hvis du tilhører denne gruppa, er den gode nyheten at det er lett å gjøre noe med det.

En engelsk studie har dokumentert at de som sover mindre enn sju timer hver natt har høyere BMI og midjemål enn dem som sover mer.

Hormonene blir påvirket

Det finnes ikke noen entydig forklaring på denne sammenhengen mellom søvn og vekt, men her spiller trolig flere av hormonene en rolle. Vi vet for eksempel at mengden av metthetshormonet leptin og sulthormonet ghrelin i blodet er forbundet med hvor lenge du sover

I en nyere rapport om søvn antar forskerne at for få timers søvn ofte fører til høyere nivåer av ghrelin og lavere nivåer av leptin, noe som blant annet kan føre til at du spiser mer.

Og appetitten er ikke det eneste hormonene påvirker. Av en eller annen grunn påvirker det hormonbalansen når du sover for lite, og det forstyrrer døgnrytmen, matinntaket og forbrenningen. Nattesøvnen er viktig for at kroppen skal få ro og tid til forbrenningen.