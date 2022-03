Test: Er tarmbakteriene dine på topp?

Tarmbakteriene er et fremadstormende forskningsfelt. Eksperter antar at din unike sammensetning av tarmbakterier har betydning for helsa totalt sett og ikke bare for fordøyelsen. Forskning tyder blant annet på at bakteriesammensetningen i tarmen har betydning for alt fra hvor mye du veier til din psykiske helse.

Det mangler stadig forskning som slår endelig fast hva som er bra og dårlig når det gjelder tarmbakteriene, men vi vet allerede nå en del om hva som påvirker dem. Du har en uforanderlig kjernemikrobiota som ble skapt da du lå i mammas mage og de første leveårene.