Slik blir humøret påvirket av tarmene

Tarm uten sjarm

For å forstå eksakt hva det er som skjer, har vi snakket med en ekspert på området. Oluf B. Pedersen har en doktorgrad i molekylærbiologi og jobber som professor ved universitetet i København, der han leder forskningen på tarmbakteriers arvemasse.

På samme måte som vi vet at mage- og tarmsykdommer ofte er forbundet med for eksempel angst og depresjon, kan forskerne se at alle mennesker med psykiske og nevrologiske sykdommer, fra angst til demens, faktisk har en annerledes bakteriesammensetning i tarmen enn friske personer.

Spørsmålet er selvfølgelig om den annerledes sammensetningen tarmbakterier er en årsak til eller en konsekvens av de ulike psykiske tilstandene. Det vet ingen med sikkerhet. Men mye tyder på at tarmbakteriene har en finger med i spillet, forteller Pedersen.

Det er tydelig hos mus. Oppsiktsvekkende forsøk viser at forskerne kan gjøre musene engstelige, aggressive, depressive, nysgjerrige eller lærenemme. De kan kort sagt manipulere selve identiteten deres bare ved å forandre på sammensetningen av tarmbakterier. Det er altså garantert en sammenheng mellom sammensetningen av tarmbakterier og den psykiske tilstanden til mus. Men hva med oss mennesker?

Vanskelig for å få ned (t)armen

– Når vi tar avføring fra schizofrene mennesker og gir den til bakteriefrie mus, blir de ganske rare. De blir for eksempel overdrevet forskrekket når de hører høye lyder, og isolerer seg, og ved hjelp av skanninger kan vi se at signalstoffene i hjernen deres er kommet helt ut av balanse, forklarer Pedersen.

Det samme ser man hos gnagere som får tarmbakterier fra svært depressive mus: – De gidder ganske enkelt ikke å gjøre noe annet enn å sitte stille i buret sitt.

Det er altså svært mye som tyder på at når bakteriene i tarmen kommer ut av balanse, så trigger det genetiske sårbarheter, som for eksempel tendensen til å utvikle depresjon.

Så kan man ikke bare gi psykisk syke tarmbakterier fra friske mennesker, og så helbrede dem i en fei? Allerede i dag har legene stor suksess med å kurere pasienter med livstruende diaré som følge av bestemte bakterier, med nettopp avføringstransplantasjon. Det er jo lett å overføre avføring fra en frisk person til en syk, så hvorfor ikke bare bruke denne metoden på for eksempel depressive, stressrammede og demente? Det har man faktisk prøvd, men dessverre uten like stor sukess. Ifølge Oluf B. Pedersen har forskerne en teori om at mange av de kroniske sykdommene er så komplekse at det – som ved organdonasjon – kreves at avføringen passer perfekt for at de nye bakteriene skal kunne overleve i tarmen.