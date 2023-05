Se hvor mye tarmbakteriene påvirker helsa

HVA VET/TROR FORSKERNE?

De vet at det er en sammenheng mellom tarmbakteriene og visse kreftformer, for eksempel tarmkreft. Undersøkelser tyder på at pasienter med tarmkreft muligens har en annen bakteriesammensetning enn friske personer.

Forskerne har også sett at hvis man har en blodforgiftning med visse typer tarmbakterier, har man økt risiko for å få konstatert tarmkreft senere.

Ifølge overlege Andreas M. Petersen fokuserer forskerne på å forebygge kreft. Her er en av mange utfordringer at det tar mange år å utvikle for eksempel tarmkreft, og at det dermed er vanskelig å finne ut når det skal settes inn tiltak for å endre tarmmikrobiomet og forebygge sykdom mest mulig effektivt.

Et annet spørsmål som også får stor oppmerksomhet, er om tarmmikrobiomet påvirker hvor godt kreftpasienter som får cellegift tåler behandlingen.

HVOR SOLID ER FORSKNINGEN?

Også i Norge forskes det på effekten av å transplantere avføring fra friske til syke mennesker, blant annet ved universitetet i Bergen. Håpet på sikt er å få mer kunnskap om hvorvidt det er mulig å tilpasse kostråd til den enkeltes tarmbakteriesammensetning for at det skal bli mulig å forebygge tarmkreft helt optimalt.

