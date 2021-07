Hva er egentlig «bearbeidet kjøtt»?

Det er snakk om kjøttprodukter som er saltet, røykt, herdet, gjæret eller bearbeidet på andre måter. Det er for eksempel bacon, kjøttpålegg som leverpostei og rullepølse, hamburgerrygg og ferdigretter med kjøtt. Det vil si matvarer som mange har i kjøleskapet, men som vi helst bør begrense inntaket av.

Forskning viser nemlig at disse produktene øker risikoen for blant annet flere kreftformer, som tykk- og endetarmskreft. Synderen er blant annet nitrittsalt, men røyking, som ofte brukes ved bearbeidningen, danner også stoffer som kan fremkalle kreft. Kreftforeningen anbefaler derfor at du unngår bearbeidet kjøtt i størst mulig grad. Men hva skal du spise til suppe og på brødskiva hvis skinke og spekepølse er fy-fy? Her er noen gode forslag: