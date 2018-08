12 tips til en sunn lunsj

Lunsjen er ofte det måltidet på dagen som byr på flest utfordringer. Vi vil så gjerne spise en sunn lunsj, men glemmer å forberede den kvelden før eller om morgenen, og så går det galt. Plutselig har du det travelt og alle gode intensjoner om en sunn lunsj ryker til fordel for noe raskt på bensinstasjonen eller i kiosken.

Og selv om det kan være fristende å spise et par pølser eller en sandwich med fint brød, så er det verken næringsrikt eller en sunn lunsj. Etter et par timer rumler magen igjen, du mangler energi og ender kanskje med å gå og småspise søtsaker hele ettermiddagen.

Slik får du en sunn lunsj på farta

Heldigvis trenger det slett ikke være verken vanskelig eller tidkrevende å lage en sunn frokost som samtidig er rask og enkel å spise, og som gir energi til en krevende ettermiddag. Visste du for eksempel at en banan og en rugbrødskive kan være et genialt måltid på farta? Eller at leverpostei på skiva kan være et godt valg hvis det skal gå raskt.

Har du litt bedre tid, kan du ta utgangspunkt i følgende punkter når du smører matpakke. En sunn lunsj består av:

Grove grønnsaker - gjerne fra kålfamilien

Proteinrikt tilbehør som fisk eller kylling

En sunn fettkilde som avokado

Litt fullkornbrød kan også være en del av en sunn lunsj

Hvis du setter sammen matpakka på den måten, sørger du for å få en sunn lunsj som både gjør deg passe mett og tilfredsstiller smaksløkene, slik at du ikke går i sukker- og fettfella om ettermiddagen.

De beste tipsene til en sunn lunsj

Nedenfor har vi samlet våre beste lunsjtips, slik at du kan få noe som er raskt og godt på farta, uten at det går utover helsa. Gå på oppdagelsesferd i tipsene nedenfor og få inspirasjon til hvordan du får lunsjkabalen til å gå opp. Da klarer du å snekre sammen en sunn og enkel lunsj som gir masse overskudd etter klokka 12.

Her finner du flere oppskrifter til matpakka.