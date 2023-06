Blir jeg ekstra sulten av å trene hardt? Både ja og nei.

Kroppen er utstyrt med en evne til å regulere appetitten automatisk, og denne mekanismen er overraskende god til å kompensere for ekstra energiforbruk i forbindelse med for eksempel trening.

Kroppen sørger altså selv for å tilpasse appetitten slik at hvis du forbrenner 400 kalorier ekstra ved å bevege deg, spiser du nesten 400 kalorier mer for å dekke tapet. Derfor kan man si at jo større energiforbruk, jo mer spiser du.

Men generelt ser det ikke ut til at du får behov for å spise mer – altså ut over den ekstra energien som du forbruker. Tvert imot.

Hvis du har drevet med beinhard styrke- eller kondisjonstrening, har du kanskje opplevd at du har fått et skikkelig adrenalinkick som demper appetitten en stund etter at du er kommet hjem. Sulten innhenter deg imidlertid før eller siden.