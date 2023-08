Må jeg spise karbohydrater for å ha overskudd til å trene?

Hvis du trener i én times tid to–tre ganger i uka, trenger du ikke å fokusere spesielt mye på karbohydrater. Selv om du går på lavkarbo eller følger ketodietten , inneholder etter all sannsynlighet kostholdet nok karbohydrater til at musklene kan holde lagrene med glykogen (energi) fulle.

Så lenge du spiser en del av dem, har du nok energi til å trene.

Når det er sagt, er det også viktig å understreke at det ikke hjelper på treningen å unngå karbohydrater, og hvis du trener hardere enn vanlig, kan et karbohydratfattig kosthold stå i veien for gode resultater.

Med andre ord: Hvis du vil trene hardt på lavkarbo, må du være innstilt på å få dårligere resultater av treningen.