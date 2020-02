Hva er keto-dietten?

Hva er bivirkningene ved keto-dietten?

Keto-dietten er i utgangspunktet sunn, men det er viktig å være oppmerksom på noen spesielle omstendigheter.

Du kan få aceton-ånde. Spesielt i starten vil kroppen slite med å finne det rette utstyret til å omdanne fettstoffer til ketonstoffer i. En overproduksjon fører til at du skiller ut reststoffer gjennom ånden. Disse fører med seg dårlig lukt.

Kroppen må venne seg til de nye kostvanene. Det varierer hvor omstillingsvillig kroppen er. Noen mennesker får en god energi av å følge keto-dietten fra en dag til en annen, mens andre vil oppleve muskeltrøtthet, konsentrasjonsvansker, mental trøtthet og blodsukkerfall i opptil et par uker, før kroppen har lært seg å innstille seg på det karbohydratfattige kostholdet.

Keto-dietten er bare så sunn som de matvarene du setter den sammen av. Velger du å hive innpå bearbeidet kjøtt, fløte, smør og bacon, er det akkurat like usunt som for alle andre. Det er derfor viktig å ta kvalitative valg og velge matvarer som er minst mulig bearbeidet, begrense tilsetningsstoffer og sørge for at det daglige kostholdet primært baserer seg på sunne råvarer. Grove grønnsaker, sunne planteoljer samt fisk, skalldyr og fjærkre av god kvalitet, bør utgjøre grunnpilaren i dietten. Sjekk grunnprinsippene for et betennelsesdempende kosthold. Da er du på rett vei.