Alle har et. Noen et lavt, og andre et høyt, og de fleste et helt vanlig. Men så er det dem som har et for lavt eller for høyt. Vi snakker om stoffskiftet.

Omtrent 2,5–3 prosent av voksne nordmenn har problemer med stoffskiftet. Det er flest kvinner som rammes, og risikoen øker med alderen. For noen er det snakk om forbigående problemer etter for eksempel en graviditet. For andre krever stoffskiftet livslang medisinsk behandling.

Så mange som 1 av 10 kvinner over 35 år utvikler faktisk en stoffskiftesykdom. Dette ifølge tall fra Stoffskifteforbundet.

Hva er symptomene på stoffskiftesykdom?

Symptomene på en stoffskiftesykdom avhenger av om stoffskiftet er for høyt eller for lavt, men omfatter alt fra urolige bein, hjertebank og vekttap til vektøkning, konsentrasjonsvansker, forstoppelse og ufrivillig barnløshet.

I tillegg er det en del symptomer som mange tror betyr at det er snakk om en stoffskiftesykdom, men som ikke nødvendigvis er det. Det klassiske er at man tror at man har høyt stoffskifte fordi man er typen som kan spise og spise uten å legge på seg, men det har ikke nødvendigvis noe med stoffskiftet å gjøre. Det er også være mange andre grunner til at man «bare» har høy forbrenning.

Stoffskiftet er vanskelig å påvirke

Stoffskifte og forbrenning brukes av og til synonymt, men det er viktig å skille mellom dem. Mens stoffskiftet som regel viser til den «biokjemiske» omsetningen av energi – det vil si det som har med hormoner å gjøre, refererer forbrenning som regel til musklenes energiforbruk.

Forbrenningen er altså det som kan forandre seg, avhengig av livsstilen, mens stoffskiftet blir mindre påvirket av de valgene du gjør. Trolig fordi stoffskiftet er med og bestemmer vekta, har det i mange år vært stor interesse for å finne ut om det er mulig å påvirke det medfødte stoffskiftet.

Kalorikalkulator – Hvor mange kalorier trenger jeg?

Hvor fint ville det ikke ha vært hvis man kunne øke og senke det etter behov? På nettet og i en del bøker støter du på mengder av tips og triks om hvordan du kan påvirke stoffskiftet, men som ikke nødvendigvis har noe med virkeligheten å gjøre. Derfor har vi sjekket de vanligste mytene for å se om de holder vann.

8 myter om stoffskiftet og mat