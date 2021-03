10 matvarer ernæringsfysiologen alltid har på kjøkkenet

4. Melk

Derfor:

“Melk er en god kilde til å få i seg nok kalsium. Det er lettere for kroppen å ta til seg kalsiumen i melk enn i grønne grønsaker. Jeg møter ofte mye motstand når det er snakk om melk, men jeg mener melk er bra både helsemessig og smaksmessig. Det handler om å se det i et bredere perspektiv. For hvis det at jeg tar melk i grøten gjør at jeg spiser masse gode rugfrø og havregryn, så er det verdt det. Det er imidlertid viktig å tenke over hvilken type melk du velger. Drikker du for eksempel mye melk i kaffen, kan du spare mange kalorier ved å velge skummetmelk i stedet for helmelk.”

Slik:

“Jeg bruker gjerne melk til å gjøre frokostgrøten myk og rund, og dagens mange kaffe- og tekopper utgjøres også alle av en tredjedel melkeskum. Jeg drikker primært skummetmelk hjemme, men jeg tar gjerne en kopp kaffe med helmelk også, hvis muligheten byr seg. g.”





5. Røde linser

Derfor:

“Røde linser inneholder mange gode næringsstoffer som vitaminer, mineraler og fiber. De koker raskt, og er enkle å bruke i mange retter. Samtidig metter belgfrukter bedre enn kjøtt. Du kan altså spise færre belgfrukter i forhold til samme mengde kjøtt, og likevel bli mettere. De røde linsene gir en myk, rund følelse i munnen, noe som gjør dem gode å spise. De smaker imidlertid svært mildt i seg selv, så smaken må hjelpes på vei med litt krydder.”

Slik:

“Jeg spiser ikke så mye kjøtt, så belgfrukter som linser er svært gode for å lage en kremet smak. Jeg bruker dem som regel i supper, og de er også gode i gryteretter som alternativ til fløte, fordi de gjør sausen tjukk. De fungerer også supert i en rask rett med hvitløk, løk, purre og noen flådde tomater.”





6. Mandler

Derfor:

“Jeg spiser ikke mandler fordi de er så sunne, men fordi de smaker så innmari godt. Mandler bidrar, i likhet med alle andre nøtter, med gode fettsyrer, vitaminer, mineraler og fiber. Det er mange som tenker på mandler som supermat. Men det er greit å vite at halvparten av mandelen er fett. Det er det gode fettet - men det inneholder likevel mange kalorier.”

Slik:

“Jeg spiser ofte en liten håndfull mandler når jeg er sulten. Mandlene er gode i seg selv, fordi de er crunchy og ikke trenger å tilberedes. Men de smaker enda bedre når de er ristet - for eksempel i soya og sirup.”

I videoen nedenfor ser du hvordan du lager de nydelige soya/sirupsristede mandlene.