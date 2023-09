Grønne bønner – slik lager du mat av vitaminbombene

Du kan nesten se på bønnene – eller haricots verts – at de oser av sunnhet, takket være den fine grønne fargen. Lista over helsegevinstene er også eviglang, for de formelig bugner av vitaminer og mineraler.

Uansett bør du velge bønner for smakens skyld. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke dem i matlagningen, får du gode forslag her. Forbered deg på utallige tilberedningsmåter og masse metthet for nesten ingen kalorier og veldig lite penger.

God appetitt!