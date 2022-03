Kalsium er avgjørende for oppbygning og vedlikehold av skjelett og tenner, men også for et sunt blodtrykk og utholdende muskler. Hvis du ikke er så glad i meieriprodukter, er det også en del kalsium i mørkegrønne grønnsaker som brokkoli, grønnkål og spinat. For at kalsium skal tas opp effektivt i kroppen, er det viktig å få nok D-vitamin og magnesium. Så spis variert og husk fet fisk flere ganger i uka – spesielt i vinterhalvåret.