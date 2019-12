Kalsium er skjelettets beste venn

Kalsium - hvem, hvordan og når?

Hvem er det særlig aktuelt for?

Alle trenger kalsium, men i tiden rundt overgangsalderen er behovet ekstra stort, ettersom du mister mye beinmasse i denne perioden. Er du gravid eller ammer, trenger du også ekstra mye kalsium, ellers tærer det uhensiktsmessig mye på beinmassen din når du skal dekke barnets behov.

Hvor mye trenger jeg?

Behovet for kalsium avhenger av alderen din. Den offisielle anbefalingen for voksne nordmenn er 800 mg om dagen. Å spise kalsium uten D-vitamin er imidlertid litt som å spise suppe uten skje, ettersom vitaminet hjelper kalsium over i skjelettet, så velg et tilskudd med vitamin D.

Hvilke matvarer gir samme virkning?

Meieriprodukter er en ypperlig kilde til kalsium. Ett glass melk gir deg nesten 300 mg, mens bare én osteskive gir deg 125 mg.

Spiser du ikke meieriprodukter i det hele tatt, kan du få kalsium fra mørke grønnsaker som grønnkål og spinat samt frø, fullkorn og kjerner.

Bonusinfo! Det er like mye kalsium i magre melketyper som i de feteste.