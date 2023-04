Må kjøttfarsen hvile før bruk?

Du lærte temmelig sikkert på heimkunnskapstimene på skolen at den ferdigrørte farsen bør stå og godgjøre seg i kjøleskapet en stund før du former og steker kjøttkakene.

Men det har faktisk ingen betydning for smaken eller konsistensen om kjøttet avkjøles før du setter i gang med stekingen.

Selv om det med godgjøringen er et innarbeidet husmorråd, blir farsen verken fastere eller mer velsmakende av de ekstra timene i kulda, og den kan heller ikke ta opp mer væske etter en runde i kjøleskapet.Hvis du vil forberede litt til middagen om et par timer, er det selvsagt helt greit å sette farsen i kjøleskapet til da, men du må aldri la rå farse stå helt til neste dag, ettersom det kan dannes for mange sykdomsfremkallende bakterier i kjøttet.

Hvis du drømmer om nydelige, saftige og sprø kjøttkaker på middagsbordet, er det aller viktigste å være nøye med hvor lenge du rører i farsen. Den blir nemlig stadig mer bastant jo mer du svinger sleiva, og det kan fort ende med at kjøttkakene blir steinharde og lite spisevennlige.

Hvis du bruker røremaskin, er det enda lettere å røre for mye, så vær forsiktig og kjapp når du blander farsen med resten av ingrediensene.