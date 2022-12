... den som klarer å oppbevare de kostbare råvarene slik at de ikke ender sine dager i søppelbøtta.

Personlig legger jeg nesten alt (minus bananer og dessuten tomat, avokado og sitrusfrukter) i kjøleskapet. Så tar jeg det ut etter hvert som jeg skal spise det.

Maten holder seg mye bedre i kulda, og bare du husker å ta ut ting av kjøleskapet kvelden før du har tenkt å sette tennene i det, smaker det helt perfekt.

Frukt og grønt som du ikke får spist, kan som regel legges i fryseren. Frosne, brune bananer er for eksempel supert å bruke i smoothier (og banankake, men her skulle det jo være sunt ...), og de fleste grønnsaker og urter kan også med fordel fryses og brukes i for eksempel supper og gryteretter.