Ernæringsfysiologen: Slik får du familien med på en sunn livsstil

Det er ikke vanskelig å spise sunt i seg selv, men det er vanskelig å gjøre det mens andre fråtser i pasta carbonara og smågodt. Det letteste er å gi opp og gi etter for andres ønsker, for da blir alle glade – bortsett fra deg. Men det gjør du selvfølgelig ikke. DU er nemlig tøff og vet innerst inne at du gjør alle en tjeneste når du serverer sunn mat og oppfordrer til bevegelse, selv om det langt fra alltid føles sånn. Barn (samt ektefeller, kjærester og dyr) har jo bedre av næringsrik mat og regelmessig mosjon enn av godteri og alskens skjermaktiviteter.

Jeg sier ikke at det er kjempelett, men hvis du er litt smart og inngår noen kompromisser, kan du komme et stort skritt i riktig retning. Her får du mine beste tips om hvordan du får med store og små familiemedlemmer på en hensiktsmessig livsstil, og om hvordan du kan lage litt sunnere utgaver av alles livretter. En dag vil de kanskje takke deg, men sett på langlysene og utstyr deg med en real dose tålmodighet. Masse lykke til!