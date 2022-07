Når du spiser fullkorn, grønnsaker, bær, fisk og rapsolje, vil trolig kroppen takke deg. Den nordiske dietten blir stadig framhevet som et rent mirakelmiddel som blant annet reduserer risikoen for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Så langt har gevinstene vært knyttet til det vekttapet man kan oppnå med Nordens sunne råvarer, men nå har forskere funnet ut at denne maten reduserer kolesterolet og blodsukkeret uansett.

200 personer over 50 år med høy BMI ble delt i to grupper.

Den ene spiste nordisk mat, mens den andre spiste som vanlig.

Etter et halvt år viste blod- og urinprøver at den gruppa som hadde spist nordisk mat, hadde lavere kolesterol, mindre fett i blodet og bedre blodsukkerregulering. Og det til tross for at de ikke gikk ned i vekt, siden forskerne bevisst ba dem legge mer på tallerkenen hvis de begynte å gå ned.

En unik fettsammensetning

Ifølge forskerne skal forklaringen ligge i den spesielle fettsammensetningen i nordisk mat.

Fisk og olje fra vegetabilske kilder som raps, er nemlig rike på fettsyrer som er bra for blodsukkeret, kolesterolet og blodfettet. Hvis du veier for mye, kan det fremdeles lønne seg å bli kvitt overflødige kilo, for da blir helsefordelene enda større.