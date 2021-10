Når sjekket du sist kolesterolet? Mange har faretruende mye fett i blodet - uten å vite om det. Det er godt nytt at en blodprøve lett kan avsløre et forhøyet kolesteroltall, og at det er mye du kan gjøre selv for å forebygge og behandle tilstanden.

Kolesterol er et fettstoff alle har i blodet. En type kolesterol er bedre enn det andre. Har du for mye av det dårlige kolesterolet i blodet, øker det sjansen for åreforkalking og blodpropper. Her lærer vi deg hva kolesterol er og hvordan du kan forebygge og behandle for høyt kolesterol.

1 Hva er kolesterol?

Kolesterol er et fettstoff som inngår i alle kroppens celler. Det bidrar til å opprettholde normale cellemembraner og har også en finger med i spillet i dannelsen av visse hormoner og energiomsetningen. Noe kolesterol får du i deg via maten, men størsteparten produserer du selv, først og fremst i leveren. Herfra kommer det inn i blodbanen, der det binder seg til proteiner og transporteres rundt i kroppen.

2 Hva består kolesterolet av?

Du har kanskje hørt om «totalkolesterol», som er et uttrykk for den samlede mengden kolesterol i blodet. Tallet skjuler blant annet kolesterolformene HDL og LDL, samt det som kalles «restkolesterol». Det er spesielt fordelingen mellom de ulike kolesterolformene som er interessant, for mens en del kolesterol påvirker helsa negativt, er også en del bra for deg.

HDL-kolesterol Kalles også for det gode kolesterolet.

Transporterer fettstoff bort fra veggen i blodkaret og tilbake til leveren.

Bremser årefor kalkning. LDL-kolesterol Kalles også for det dårlige kolesterolet.

Lagres som fettdepoter i karveggen.

Kan føre til åreforkalkning og blant annet ulike hjerte- og karsykdommer.

3 Hvor bør kolesteroltallet ligge?

Innholdet av kolesterol i blodet måles ved en blodprøve, og derfor kan du ikke finne det ut selv. Blodprøven viser mengden av alle kolesterolformer oppgitt som millimol per liter. Det er noen faste grenser for hvor dette tallet bør ligge. Er tallet høyt, vil legen undersøke nærmere hvilken type kolesterol du har for mye av. Det kan også være relevant å måle blodets innhold av triglyserider – en annen type fettstoffer som i likhet med LDL-kolesterol øker risikoen for åreforkalkning.

Grenser for kolesterol Over 8 millimol per liter – Helt klart for høyt 6,5-7,9 millimol pr. liter – Moderat høyt 5,0-6,4 millimol pr. liter – Litt høyt Under 5,0 millimol pr. liter – Ideelt

4 Bør jeg få sjekket kolesterolet?

Har noen i familien en hjerte- og karsykdom eller høyt kolesterol? Eller døde besteforeldrene dine tidlig (før de fylte 55 år) av blodpropp? I så fall er svaret ja. Da kan du nemlig ha arvelig høyt kolesterol, og det er det viktig å være klar over, selv om du lever sunt og ikke føler deg syk. Det kan også være grunn til å sjekke det selv om det ikke er noen tilfeller av høyt kolesterol i slekta, for eksempel hvis du er overvektig, har høyt blodtrykk eller røyker. Snakk med legen hvis du lurer på om du bør ta blodprøven.

5 Hvordan får man høyt kolesterol?

For mye fett i blodet kan skyldes tre ting: livsstil, sykdom og arv. LIVSSTIL Hvis du spiser usunt og beveger deg veldig lite, kan det påvirke kolesterolet negativt. Særlig mettet fett, som det er mye av i okse- og svinekjøtt, samt fete melkeprodukter, øker innholdet av det dårlige LDL-kolesterolet i blodet. Trening øker derimot mengden av det gode HDL-kolesterolet, og derfor er kombinasjonen mye fet mat og lite bevegelse en dårlig cocktail.

SYKDOM Du kan også få høyt kolesterol som følge av andre sykdommer i for eksempel leveren, nyrene eller skjoldbruskkjertelen. Det er det legene kaller «sekundære årsaker». Dårlig regulert diabetes kan også føre til for mye fett i blodet, mens enkelte typer medisiner kan ha samme effekt. Det gjelder for eksempel kortison og en del psykofarmaka.

ARV Flere genmutasjoner kan medføre for store konsentrasjoner av fett i blodet. Den hyppigste er en variant hvor genet for de små fangarmene i leveren som skal ta opp det dårlige LDL-kolesterolet, ikke fungerer optimalt, slik at altfor store mengder sirkulerer med blodet rundt i kroppen.

6 Hvorfor er det farlig å ha høyt kolesterol?

Hvis du har for mye av det dårlige kolesterolet i blodet, kan det med tiden føre til åreforkalkning, som er en alvorlig tilstand. Du vil kanskje oppdage det ved at du får smerter i beina eller brystet når du er fysisk aktiv. Det skyldes redusert blodtilførsel. Uten behandling kan blodkaret i verste fall blir så trangt at blodet ikke kan passere, og det kan dannes blodpropper som også tetter karet. Hvis det skjer i et blodkar til hjertet eller hjernen, kan det være livstruende. Når kolesterolet blir farlig

Disse stedene er særlig utsatt hvis du har for høyt kolesterotall: I hodet: Blodforsyningen til hodet kan bli dårlig og resultere i en blodpropp eller blødning.

I hjertet: Du kan få hjertekrampe eller blodpropp i hjertet

I et bein: Blodsirkulasjonen i beina kan bli dårlig og føre til smerter når du går. Disse stedene er særlig utsatt hvis du har for høyt kolesterotall: TEST: Er du i risikogruppen for et dårligt kredsløb?

Slik tetter kolesterol blodkarene Kolesterol sirkulerer i blodet sammen med røde og hvite blodlegemer, blodplater, proteiner og andre stoffer. LDL-kolesterol trekker inn i karveggen. Her sitter såkalte makrofager som spiser fettcellene og vokser seg stadig større. Først skjer det en fortetting av karveggen – som senere blir til en forkalkning. Det avleirede kolesterolet skaper en betennelse som trekker til seg celler som prøver å bekjempe den. De danner plakk, som er en form for forkalkning. . Blodkaret kan bli blokkert etter hvert som det dannes mer plakk. Til slutt kan det bli helt tett. Karet kan også gå tett av en blodpropp. Hvis det går hull i plakken, strømmer blodplater til for å reparere det, og det dannes en blodpropp.

7 Kan det skje at kolesterolet bli for lavt?

Enkelte former for biologisk medisin kan faktisk få kolesterolet helt ned i null, og det er ikke hensiktsmessig. Kolesterol er en viktig byggestein i alle kroppens organer, så du klarer deg ikke uten. Dette er likevel ikke noe du trenger å tenke på, for selv om du satt på en ergometersykkel døgnet rundt og bare spiste grønnsaker, ville ikke kolesterolet ha blitt for lavt på grunn av livsstilen din.

8 Hvordan får jeg et sunt kolesteroltall?

Kostholdet har stor betydning for kolesterolet, men det er ikke kolesterolholdige matvarer som egg og reker du bør bannlyse. I dag vet vi at det ikke er det kolesterolet du får i deg som utgjør en trussel, men det kolesterolet du selv produserer i leveren, og det er avhengig av et balansert kosthold. Kort fortalt er sunn mat også kolesterolvennlig mat, så hvis du følger myndighetenes anbefalinger, er du godt på vei. Her får du fire gode råd, som er viktige for et sunt kolesteroltall.

1. Spis i tråd med de fire F-ene Kostholdet har stor betydning for kolesterolet, men det er ikke kolesterolholdige matvarer som egg og reker du bør bannlyse. I dag vet vi at det ikke er det kolesterolet du får i deg som utgjør en trussel, men det kolesterolet du selv produserer i leveren, og det er avhengig av et balansert kosthold. Kort fortalt er sunn mat også kolesterolvennlig mat, så hvis du følger myndighetenes anbefalinger, er du godt på vei. En god huskeregel kan imidlertid være å spise etter de fire F-ene.

Fett Prioriter umettet fett fra planteriket, som oliven, avokado, nøtter og sunne oljer. Reduser samtidig mengden mettet fett, som spesielt finnes i kjøtt og helfete meieriprodukter. LES OGSÅ: Slik velger du riktige fettstoffer Fisk Den er rik på umettet fett, og bedre enn kjøtt til lunsj og middag. Sats helst på 300–450 gram i uka. Av dette bør 200 gram være fet fisk som sild og makrell. Fullkorn I tillegg til å mette godt, binder fiberen i fullkorn kolesterol i tarmen. På den måten bidrar fullkorn til å senke totalkolesterolet. Frukt og grønt De fargerike sakene gir deg mye vitaminer, mineraler, antioksidanter og fiber. Et høyt inntak senker både totalkolesterolet og LDL-kolesterolet.

10 sunne byttehandler for et sunt kolesteroltall Bytt ut kjøtt med fisk

Bytt ut margarin med olivenolje

Bytt ut smør med hummus

Bytt ut fetaost med oliven

Bytt ut baconterninger med avokado

Bytt ut hvitt brød med rugbrød

Bytt hvit ris med fullkornris

Bytt ut hvit pasta med grove grønnsaker

Bytt ut myslibar med frukt og nøtter

Bytt ut chips og godteri med marsipan eller mørk sjokolade

2. Drikk mindre alkohol Et glass vin i ny og ne er ikke et problem, men for mye alkohol kan bidra til å sende kolesterolet til himmels.

3. Tren regelmessig og mye nok Det er flere grunner til at fysisk aktivitet fungerer så godt mot det dårlig kolesterolet. Når du svetter, produserer nemlig kroppen en del mer av det gode HDL-kolesterolet, og du får en sunnere fordeling av fettstoffer i blodet. I tillegg kan man på cellenivå se at HDL-partiklene også fjerner det dårlige kolesterolet mer effektivt fra karveggen når du snører på deg løpeskoene eller setter deg på sykkelen ofte nok. Som prikken over i-en svekkes også den prosessen som gjør at det dårlige kolesterolet fester seg.

120 minutter bør du minst være fysisk aktiv hver uke for at det skal påvirke kolesterolet positivt

9 Vurderer du kosttilskudd?

Det finnes en rekke kosttilskudd som brukes mot høyt kolesterol. Mens noen av dem kan ha en god effekt, er andre bortkastede penger eller kanskje til og med direkte skadelige. Rådfør deg alltid med legen før du begynner å ta et tilskudd, spesielt hvis du allerede får behandling for høyt kolesterol eller tar andre medisiner.

Kostilskudd og deres effekt på kolesteroltallet Fiskeolje har trolig ingen gunstig effekt på kolesterolet, men hvis du har høyt triglyserid, kan du vurdere et tilskudd.

har trolig på kolesterolet, men hvis du har høyt triglyserid, kan du vurdere et tilskudd. Loppefrøskall kan ifølge forskning ha en viss positiv effekt på LDL- og totalkolesterolet.

kan ifølge ha en viss positiv effekt på LDL- og totalkolesterolet. Hvitløk – flere studier viser at den muligens kan ha en gunstig effekt på spesielt blodtrykket og totalkolesterolet, men vær klar over at hvitløk kan ha en blodfortynnende virkning.

– flere viser at den muligens kan ha en gunstig effekt på spesielt blodtrykket og totalkolesterolet, men vær klar over at hvitløk kan ha en blodfortynnende virkning. Rød gjæret ris inneholder stoffer som minner om statiner , som er det aktive stoffet i den medisinen som brukes for å behandle høyt kolesterol. Derfor brukes den også til pasienter som ikke tåler den tradisjonelle medisinske behandlingen.

inneholder stoffer som minner om , som er det aktive stoffet i den medisinen som brukes for å behandle høyt kolesterol. Derfor brukes den også til pasienter som ikke tåler den tradisjonelle medisinske behandlingen. E-vitamin senker trolig risikoen for å utvikle åreforkalkning hvis du får det via maten, for eksempel ved å spise linfrø og torskerogn. Undersøkelser viser derimot at E-vitamin som tilskudd ikke beskytter mot hjerte- og karsykdommer, og at det i høye doser tvert imot kan øke dødeligheten.

senker trolig risikoen for å utvikle åreforkalkning hvis du får det via maten, for eksempel ved å spise linfrø og torskerogn. viser derimot at E-vitamin som tilskudd ikke beskytter mot hjerte- og karsykdommer, og at det i høye doser tvert imot kan øke dødeligheten. D-vitamin kan tas mot høyt kolesterol. Ikke fordi det senker kolesterolet, men fordi en del kolesterolsenkende medisiner øker risikoen for D-vitaminmangel.